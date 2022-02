Mascherine obbligatorie all'aperto solo in Campania: le esilaranti risposte dei napoletani

Per l'ordinanza di De Luca

Da oggi, 11 febbraio, l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto finisce in tutta Italia, con l'eccezione della Campania. L'Ordinanza n. 2 del 2022 emessa dal Governatore, infatti, mantiene la misura anti-covid fino alla fine di febbraio: "L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi", è chiaramente scritto nel provvedimento.

Cosa ne pensano i napoletani

NapoliToday è andato a "sondare" le opinioni delle persone nel cuore del Vomero, nel gettonatissimo Mercatino De Bustis.

Le risposte sono a dir poco esilaranti: c'è chi è decisamente contrario eppure indossa il dispositivo, chi si dice assolutamente a favore ma il dispositivo non lo ha neanche sotto al mento, chi casca dalle nuvole e chi se la ride. Insomma un piccolo ritratto della meravigliosa gente della nostra meravigliosa città, dove si prova sempre a fare di necessità virtù, niente si prende sul serio più del minio indispensabile, le regole si detestano ma (tutto sommato) si rispettano