Oasi WWF: torna la festa

Appuntamento il 5 e il 6 giugno: cosa si può visitare in Campania

Tornano le giornate delle Oasi del WWF che in questa edizione hanno un sapore particolare. Attraverso il messaggio “Back to Nature” l'evento, che si tiene il 5 e 6 giugno, è infatti dedicato all’attesissimo ritorno alla natura: adulti, ragazzi, bambini e famiglie potranno godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal WWF in una giornata di riconquistata libertà.

"Svariate ricerche e molti studi scientifici ci spiegano come la pandemia che stiamo vivendo sia la conseguenza di un rapporto “malato” con la natura. Le Giornate delle Oasi richiamano proprio l’urgenza di proteggere e rigenerare gli ambienti naturali, uno dei pilastri della Campagna WWF ReNature Italy, lanciata quest’anno, che si propone di recuperare i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta e tutelare efficacemente il nostro Capitale Naturale a beneficio delle generazioni attuali e future, arrestando e invertendo la curva di perdita di biodiversità", spiega il Wwf.

Cosa vedere in Campania

In Campania protagoniste della 2 giorni dedicata alla natura sono

Oasi degli Astroni, a Napoli: agli Astroni sono previsti Teatro in natura e reading di poesie

Campolattaro, in provincia di Benevento: il programma prevede visite e fruizione degli spazi comuni dell’Oasi, rispettando le norme anti Covid.

Persano, frazione del Comune di Serre, in provincia di Salerno, conosciuta come l'Oasi della lontra: presentazione in anteprima del video "Il lago verde" e visite guidate al “Paleovillage”, il parco tematico sulla preistoria e laboratori didattici a cura della Società Cooperativa “Argonauta”.