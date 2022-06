"'O Sole Mio" in versione dance-house. Il video della nuova hit dell'estate

­Mettete insieme un producer con esperienza da vendere ed una voce possente ed avvolgente. Immaginate uno stadio che canta in coro prima dell'ingresso della squadra del cuore. Ora pensate all'estate, al mediterraneo e all'immortalità della musica… Ecco il grande ritorno di "'O Sole Mio", una delle canzoni più conosciute al mondo, da ballare e cantare sia nella sua lingua originale (il napoletano), sia in inglese come Elvis e Pino Daniele (It's now or never).

L'idea è del dj-producer Gigi Soriani, protagonista di hit con Clementino, Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo e numerosi successi internazionali per le più importanti labels italiane ed europee, che ha chiesto al giovane promettente baritono palermitano Enrico Caruso (il nome è reale, ed alla lontana, anche la discendenza con il famoso tenore), di prestare la voce ad una traccia sempreverde che sprizza gioia di vivere da ogni frame. Il risultato è accattivante, coinvolgente e promette di far ballare per tutta l'estate, ma che con ogni probabilità, diventerà una superclassica di consolle e dancefloors.