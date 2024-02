Giorgio Zhu, conosciuto sui social come 'o Cinese, è da tempo autore di video divertenti in cui mette in evidenza il fatto che sia di razza asiatica ma profondamente di Torre del Greco, come il suo accento dimostra.

L'autotrasportatore in questa story su Instagram racconta la sua ricerca di un posto dove poter finalmente pranzare (e fare la "panza r'o camionista") dopo che sono saltati i piani di poter mangiare la porchetta.