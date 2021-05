"Canterò una canzone”, il nuovo singolo di Andrea Pimpini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Da Venerdì 25 Giugno sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “CANTERO’ UNA CANZONE” (OneRPM / Soundreef), il nuovo singolo di ANDREA PIMPINI. Inoltre, da oggi, sabato 22 maggio, il brano è disponibile in pre-save al seguente link: https://ps.onerpm.com/3767789231 “CANTERO’ UNA CANZONE” è una poesia di speranza e coraggio. Una canzone che, qualitativamente, vuole fare un salto avanti e sicuramente emozionerà gli ascoltatori. “Ci sto lavorando da un mese. Ogni cosa doveva essere perfetta: la base, la voce, il mixaggio, il mastering… - Dichiara Andrea - Ho deciso di investire in questo progetto. Ho assunto un team di persone esperte e professionali e abbiamo lavorato senza sosta dividendoci i compiti” Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”