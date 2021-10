A base di pistacchio la torta dedicata al nuovo sindaco di Napoli Manfredi

L'idea della pastry chef Maria De Vito che precisa “Non è un dolce per celebrare Manfredi, ma per spronarlo a lavorare per il bene della nostra città”

Una torta per celebrare il cambio al vertice del Comune di Napoli. A idearlo e realizzarlo la pastry chef Maria De Vito che però precisa: "Nessun endorsement. La mia idea è nata nei giorni più frenetici di campagna elettorale, quando tutti noi siamo stati bombardati da messaggi di candidati di ogni partito o bandiera. Io voto a Giugliano, dove risiedo, ma amo Napoli e mi rattrista, ogni volta che ci vado, vedere le stesse immagini di cantieri che stanno lì fermi da anni e anni, per non parlare della spazzatura e del degrado che caratterizzano la città dalle periferie al centro storico. E mi fa male quando ne sento parlare in tv come la città con i servizi peggiori d’Italia, con una metropolitana che passa una volta all’ora e gli autobus che impiegano anche il doppio. Il mio è un appello che rivolgo al sindaco appena eletto. Un appello a lavorare davvero per questo grande popolo che merita molto di più che vedersi e sentirsi abbandonato. Perché gli arrivi la mia voce, ho scelto la mia arte, che spero sia anche il modo più dolce e nello stesso tempo più efficace. Magari il ricordo del sapore della mia torta sarà per Manfredi anche un ammonimento a impegnarsi a fare sempre meglio”.

Gli ingredienti

Per la torta la De Vito si è basata sugli aspetti della personalità del nuovo sindaco di Napoli: "ho optato per una chantilly al pistacchio, con un abbinamento di frutti di bosco. Il pistacchio è uno dei gusti più decisi nella pasticceria tradizionale e ritengo che rispecchi molto il carattere determinato, a tratti un po’ austero, di Gaetano Manfredi. I frutti di bosco rimandano a note di primavera e definiscono il suo lato più gentile ed affabile. Spero di aver indovinato anche i suoi gusti e di potergliela far assaggiare al più presto”.