Un teatro sul Lungomare più bello del mondo che è anche ristorante, cabaret e tanto altro

Voluto e realizzato dalle sorelle Angela e Lucia Andolfo si propone come luogo d'incontro e incubatore d'arte a 360°. Presentato il cartellone per il 2023-24

Proprio di fronte al Lungomare più bello del mondo - chiaramente quello della nostra città - in via Nazario Sauro n.23 ha aperto le porte IAV, acronimo di "In Arte Vesuvio". Il locale, decisamente innovativo nella formula e nello stile, è contrassegnato da un'insegna con un bel Vesuvio, lo stesso che si vede dalle ampie finestre del ristorante e da diversi squarci lungo il percorso che porta dalla hall al bar in stile newyorkese e da lì al Teatro, alla sala intrattenimento per bambini e ad un coloratissimo atelier di arti figurative. Non manca spazio per le esposizioni fotografiche, adesso dedicato a Sergio Siano e ai suoi iconici ritratti di Maradona allo stadio di Fuorigrotta.

Scenariammare: il Cartellone 2023/2024

“Scenariammare”, è il Cartellone di questa stagione dello IAV. 22 gli appuntamenti che si succederanno sino al 12 aprile 2024, con il filo conduttore della grande storia e tradizione di Napoli spaziando dal teatro al cabaret e alla musica. “Una stagione che vuole affermare la forza della nostra grande città - dice il combattivo direttore artistico Salvatore Sannino - e mentre si chiude qualsiasi spazio per aprire locali di street food, noi invertiamo la rotta per rilanciare un luogo di produzione di arte a tutto tondo”.

Alla prima apertura del sipario, venerdì 20 ottobre, ci sarà Nunzia Schiano accompagnata da Myriam Lattanzio. Sul palco ci saranno artisti di livello come Cosimo Alberti, Ciro Villano, Danilo Rovani, Pino De Maio, Fabio Pisano, con un omaggio ala grande famiglia Maggio e Gigi Savoia.

"Un impegno che ha i piedi nella storia e la testa nel futuro, frutto di un costante lavoro", dice Angela Andolfo che con la sorella Lucia lo ha voluto, promosso e realizzato.

Per gli amanti del ballo e della musica, IAV propone uno specifico programma di Tango e la Milonga condotto da Fertango, un appuntamento mensile con lo Swing, la Cotton Swing e con il Jazz in collaborazione con Vincenzo De Falco e alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana ed estera.

Programmati quindi concerti, eventi, laboratori e rassegne come “I Corti della Formica”, da un'idea di Gianmarco Cesario.

“Ci piace sottolineare il forte impegno sociale dello IAV. Infatti parte dei proventi della campagna abbonamenti, sarà devoluta in beneficenza a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon Onlus”, come atto di orgoglio, d’impegno e senso di appartenenza alla nostra città” dicono all'unisono Lucia e Angela Andolfo. Testimonial della campagna abbonamenti è l'attrice Giovanna Sannino, da sempre impegnata nel sociale.

Il ristorante

50 posti che possono agevolmente superare i 100, il ristorante dello IAV è un'altra sfida improntata alla vera tradizione napoletana: niente fronzoli, ad iniziare dal menù, ma piatti napoletani schietti e genuini, come quelli che preparavano i nostri nonni: ragù, ovviamente, genovese, parmigiana di melanzane e così via, per un tuffo nella napoletanità più vera che la ristorazione all'ombra del Vesuvio sta rischiando pericolosamente di smarrire per inseguire ingredienti, abbinamenti e cotture di cui non sempre si sente la mancanza