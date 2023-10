A Posillipo arriva Johnny Take-Uè

Pizze, fritti della tradizione e street food partenopeo: a via Petrarca il nuovo locale “Johnny Take Uè”, il format lanciato dall’imprenditore Giovanni Kahn della Corte.

49 anni, papà di 3 gemelli, lunga esperienza maturata nel gruppo Rossopomodoro, della Corte lanciò il primo "ape-pizza" - in pratica un forno sul tipico veicolo a 3 ruote - esattamente il 13 ottobre del 2013, nel corso della Notte Bianca del Vomero. Da allora sono trascorsi 10 anni, nel corso dei quali ha aperto 11 locali (il primo Johnny Take Uè è al Corso Vittorio Emanuele di Napoli) - ed ha venduto centinaia di ape-pizza in tutto il mondo, personalizzati con marchio degli acquirenti mentre sono 5 i forni a tre ruote con marchio Johnny Take Uè che girano l'Italia. E tra pochi mesi, ad inizio 2024, è previsto l'ingresso al 40% nella compagine societaria di un importante gruppo imprenditoriale, per accelerare lo sviluppo.

Il nuovo locale e la mozzarella siringata

Titolare del nuovo locale è Salvatore Iermano, noto per i suoi corsi sulla pizza napoletana, che punta a ottenere i numeri e il successo del primo locale “Johnny Take Uè”, aperto al corso Vittorio Emanuele. Nel menù: più di trenta pizze, i panuozzi e la friggitoria tradizionale con i “cuoppi”. Non manca una novità, nata da un’intuizione di Giovanni Kahn della Corte in collaborazione con Iermano: la “mozzarella siringata”, con il maestro pizzaiolo che davanti ai clienti “inietta” pesto di basilico fresco.

«Il nostro format continua a rivelarsi vincente - dice Kahn della Corte - complici il continuo lavoro di studio, la realizzazione di un impasto soffice, digeribile, con una lunghissima lievitazione e un’idratazione molto alta e locali dove la traduzione si fonde con la modernità». Le materie prime - assicurano della Corte e Iermano - saranno di assoluta eccellenza e rigorosamente Made in Italy: oli della penisola sorrentina, pomodorini del piennolo del Vesuvio, mozzarella casertana, farina Molino Dallagiovanna.