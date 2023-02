Neve sul Vesuvio e gelo non fermano tre intrepidi nuotatori (VIDEO)

Sembrano delfini, ma in realtà sono persone

Napoli ci ha abituati al sole d'inverno e al mare azzurro in ogni stagione. Ma sono certo immagini inusuali quelle girate questo sabato, quando la temperatura era in picchiata verso il basso, e mostrano quelli che a prima vista sembrerebbero delfini. In realtà si tratta di nuotatori che filano velocissimi sullo sfondo del Vesuvio imbiancato dalla neve, mentre il mare è increspato dal vento (gelido).

Gli ardimentosi sono Massimo Knight, Ernesto Ardia e Aldo Forquet. Non meno coraggioso l'amico Sergio Aliberti, che li ha ripresi da un sup, mentre tutti si dirigevano verso Villa Rosbery.

"Si trattava di uno degli allenamenti per la prossima stagione di gare in acque libere del circuito nazionale - spiega a NapoliToday Massimo Knight, imprenditore del settore immobiliare molto conosciuto a Napoli - e poi l'acqua era tra i 12 e i 13 gradi"