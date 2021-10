Notti sul Golfo: successo per l'iniziativa che porta a Napoli i big dello spettacolo|FOTO

Grande successo di pubblico per le magiche "Notti sul Golfo" organizzate a Villa Domi dal promoter e produttore Ugo Autuori. Le serate, in abbinamento al Premio del Mediterraneo, andranno avanti fino al mese di maggio 2022 e stanno portando in città i più amati big dello spettacolo, con una formula accattivante: passerella e shooting fotografico degli ospiti vip, apericena, spettacolo e dance.

La serata di ottobre ha visto sul red carpet di Villa Domi Manuela Arcuri, più bella che mai in uno scollatissimo abito total green, Beppe Convertini, beniamino di Rai1 dove conduce con grande successo il programma "Viaggiando con Linea Verde" alla scoperta delle eccellenze del territorio, Lele Mora in un elegantissimo gilet di visone grigio, l'ex naufraga e influencer Mercedesz Henger (figlia di Eva) anche lei in verde, con un abito che lasciava ben poco all'immaginazione, l'ex Matia Bazar Silvia Mezzanotte, e un'interminabile parata di vip, attori, attrici, modelle e starlette di ogni età.

Visti, tra gli altri, la bellissima presentatrice Paola Mercurio, l'ambasciatore di Pulcinella nel mondo Angelo Iannelli, il sosia di Bono Vox Roberto Minini, l'attore Luigi Chiocca, l'artista orafo partenopeo amatissimo dai vip di tutto il mondo Massimo Argentiere, la dermatologa Valentina Dente, tutti pronti a scatenarsi sulle note del Dj più amato dal jet set partenopeo Rosario Quaranta

Per l'imprenditoria il premio Mediterraneo è stato conferito a Maurizio Papa e Raffaele Pagano, rispettivamente per una vincente idea di green economy e la formazione.