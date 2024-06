Notte prima degli esami: a San Martino tra i ragazzi che sosterranno la maturità 2024

Arrivano da ogni parte della città e sono di tutte le scuole superiori di Napoli: come ogni anno si sono ritrovati a San Martino nella notte prima degli esami di maturità per condividere ansie e timori, ridere, scherzare, stare assieme ancora una volta da "compagni di classe", l'ultima prima di essere proiettati nel mondo fuori dalla scuola.

La notte prima degli esami a San Martino, insomma, è un gigantesco abbraccio collettivo perché, come dice a NapoliToday uno dei ragazzi, tra battute, risate e gag, la vera prova, quello che fa davvero paura, viene dopo l'esame.

Presidiata da un ingente spiegamento di forze dell'ordine la zona, con tanto di controlli all'ingresso del piazzale, per assicurare il rispetto dell'ordinanza del Comune di Napoli che vietava per la serata il consumo bevande in vetro o comunque in contenitori rigidi.