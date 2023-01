Sanità Tà Tà: una mega festa neapolitan style - VIDEO e FOTO

Chiusura in grande nel quartiere Sanità per il programma di eventi a carattere natalizio studiati per potenziare le capacità di attrarre turisti e visitatori e soprattutto catalizzare coesione tra le diverse anime della nostra città.

Voglia di divertire e far divertire, tanta musica dal vivo e - ovviamente - tutto il cibo della tradizione partenopea hanno caratterizzato Sanità Tà Tà attirando migliaia di persone che hanno riempito piazze, piazzette, strade e vicoli fino a mezzanotte, godendosi la festa e il cibo (buono e generoso in tutte le offerte, dalle pizze ai dolci, passando per cozzetielli, cuppitielli e sfilatini 'mbuttunati).

Il quartiere - tra i pochi della città in cui la gente ha ancora un cuore schiettamente napoletano - ha decisamente dato il meglio di sè, affascinando, ammaliando e conquistando chi non lo conosceva e anche chi lo conosce da sempre