"Campiò", Nino D'Angelo canta Maradona: "Ogni volta che penso a lui mi commuovo"

In occasione di quello che sarebbe stato il 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona, Nino D’Angelo ha pubblicato sui propri canali social (a partire dalla mezzanotte del 30 ottobre, giorno di nascita dell’argentino) il video di ‘Campiò’, uno dei brani contenuti nel suo ultimo album ‘Il Poeta che non sa parlare’ (Di.Elle.O/Believe).

Un video emozionante, a tratti struggente, girato nella bottega dello scultore Domenico Sepe, colui che ha realizzato l’opera ‘D10S’, in bronzo e in dimensioni naturali, dedicata al Pibe de Oro e che venne inaugurata all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli (l’ex San Paolo) quasi un anno fa.

Girato dal regista Toni D’Angelo, nel video si vedono le mani di Sepe intento nella preparazione della statua, oramai famosa in tutto il mondo. Una volta terminata, un emozionatissimo D’Angelo abbraccia la scultura come se davvero avesse davanti il vero Maradona. Un video che lascia senza parole.

“Devo dire la verità - spiega D’Angelo: mio figlio, che ha curato la regia, sa quanto bene sincero ho voluto a Diego e mi ha voluto fare un regalo con questo video. Mi è costato tanto girarlo perché ogni volta che penso a Maradona mi commuovo e si vede anche in questa clip emotivamente forte per me. Ma nello stesso ho voglia di fare gli auguri di buon compleanno a questo campione, ovunque adesso si trovi”.