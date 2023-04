Nonno tifoso del Napoli "sfida" l'altezza per decorare il balcone: la foto è virale

Sta facendo il giro del web la foto di un anziano tifoso del Napoli mentre addobba il balcone con i colori della squadra partenopea. Il tutto, come mostrano le immagini, avviene sfidanzo l'altezza e sotto l'occhio vigile di quella che si presuma sia la moglie. Lo scatto ha intenerito gli utenti social che in breve tempo l'hanno fatta diventare virale.

La foto è stata condivisa anche dal conduttore radiofonico Gianni Simioli che, sempre sui social, ha scritto: "Nonno azzurro, Il tifo non ha età, ma su quella scala mi fate mettere ‘nu poco paura. Vi abbraccio, e facite attenzione". Tra i tanti commenti, invece, c'è quello di Gennaro: "Foto meravigliosa. Su quella scala non c'è un uomo anziano c'è un uomo che anche se solo per un attimo ha riprovato l'emozione di sentirsi di nuovo un bambino. È la magia del calcio. Dietro quel rotolare della palla ci sono i nostri sogni, le nostre passioni, le nostre delusioni e quella gioia che da bambini ci ha fatto sentire eterni. Spero che chi governa il gioco del calcio comprenda questo e si adoperi per preservarlo anche alle generazioni future".