Nonno Enzo da Nusret, il conto è di oltre mille euro: la reazione è virale - VIDEO

Sui social sta diventando virale un video condiviso da Vincnezo Capuano. Il pizzaiolo napoletano è volato per alcuni giorni a Las Vegas per il Pizza Expo. Con lui c'era anche Nonno Enzo che, tra tante nuove esperienze, ha cenato nel risotrante Nusret di Salt Bae. Un'esperienza unica, come detto, per Nonno Enzo che non ha fatto nulla per nascondere la sua reazione dinanzi al conto di ben oltre 1400 euro.

"Ultima cena a Las Vegas , ho portato Nonno Enzo da Nusret. Nonostante la carne ci sia piaciuta molto Il conto è stato per il nonno traumatico. Anche in questi momenti il nonno sa lasciare insegnamenti di vita", si legge nel post che accompagna il video

