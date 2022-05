Il sogno di Nonna Millina: "Voglio andare a 'C'è Posta per te'. Ma non so una parola d'italiano"

In questi giorni ha fatto il giro dei social, partendo da Tik Tok, il video di una proposta di matrimonio fatta da un 19enne ad una 76enne. Le immagini hanno fatto scalpore, ma in un secondo momento è emersa la verità: nel video in questione si "celebrava" il rapporto speciale tra un nipote e sua nonna.

Giuseppe - questo il nome del giovane - ha "lanciato" su Tik Tok una nuova star del web: sua nonna Carmela, per tutti "Millina la Gatta". Una signora "verace", autentica che ha già conquistato migliaia di fan. Nonna Millina si è già concessa per le prime interviste e come tutti i grandi del web non ha resistito nel raccontare la sua storia e a rivelare i suoi sogni. Ai microfoni del portale "Alici come prima", infatti, ha espresso il desiderio di voler prendere parte a "C'è Posta per te", con tanto di appello a Maria De FIlippi.

Una sola cosa la frena: non parla una parola di italiano. Come lei stessa ammette, l'unica lingua con la quale si sente a suo agio è il dialetto torrese che ha alimentato anche la sua popolarità sul web. Ai microfoni di "Alici come prima" - tradotta per divertimento in simultanea - Nonna Millina dichiara: “Al programma vanno tante madri. Quando mia madre è rimasta vedova, dopo la morte di mio padre, si è molto dispiaciuta. È morto tuo marito, e vai a C’è Posta per te? Devono andare quelli che hanno fatto la gavetta, perché sono fatti originali. Non so parlare italiano, per questo non voglio andare. Maria, non so parlare, ma sono Milina a Jatt e voglio raccontarti la mia storia, una storia trascorsa con momenti belli e brutti. Un saluto ed un bacione”.