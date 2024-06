Si spaccia per un'altra persona per non pagare il conto da Errico Porzio: "Che gente 'e m***a" - VIDEO

Si spaccia per un'altra persona per non pagare il conto da Errico Porzio. Questa è lasinte di un "inganno" del quale è stato vittima il noto pizzaiolo partenopeo. Ma per comprendere bene la questione bisogna fare un passo indietro. A fine maggio Porzio sul proprio profilo ha pubblicato un video nel quale ha raccontato di aver consegnato per errore una pizza d'asporto cruda.

In quella occasione il pizzaiolo dopo aver chiesto scusa pubblicamente al cliente lo ha invitato in pizzeria dove sarebbe stato ospite gradito. Dopo qualche giorno in pizzeria si sono presentate due persone, sostenendo di essere i protagonisti dello spiacevole errore. Lo staff di Porzio li ha accolti calorosamente e - ovviamente, come da indicazioni del pizzaiolo - non gli hanno fatto pagare il conto per due pizze e una birra.

"Che gente di m***a"

Dopo appena due giorni, però, è successo l'incredibile. Un amico di Porzio si è presentato al locale con una coppia, presentandoli al pizzaiolo come le persone della "pizza cruda". Solo in quel momento Porzio ha realizzato di essere stato ingannato dai clienti di qualche giorno prima. Porzio ha raccontato la vicenda in un video ed ha lasciato un amaro e chiaro messaggio per il "furbetto".

"Ma che gente di m***a. Per risparmiare due pizze e una bibita ti sei spacciato per un'altra persona. Io da gran signore ho offerto il pranzo ai reali protagonisti di quella vicenda. E ho l'ennesima bella figura. Tu, invece, hai fatto n'ata figura 'e m***a. A volte quelle che sembrano furbate sono delle vere e proprie azioni indescrivibili. Attraverso le telecamere ho ritagliato il tuo volto, ma non lo metterò sui social. A patto che tu mi chieda scusa. E, ora, concludo a modo mio: GFuagliù non replicate e non imitate perché pure l'omm s'adda sapè fa", ha detto Porzio.