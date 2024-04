Non le fanno entrare nel locale, la denuncia è virale: "Con la tuta no, nude sì" - VIDEO

Sui social è diventata virale la denuncia di tre ragazze che sarebbero state "lasciate fuori" da un noto locale (streuttura balneare) di Licola in occasione della festa di Pasquestta. A detta delle giovani, l'ingresso sarebbe stato vietato perché indossavano una tuta. Alle tre, inoltre, non sarebbe neanche bastato avere un tavolo prenotato per dieci persone.

"Non possiamop entrare, con un tavolo prenotato per 9-10 persone, perché abbiamo questa tuta. Una tuta supervirale. No stampe, ma nude sì. Sulla locandina non c'era un dress code. Nessuno ci ha avvisate. Una follia", dichiarano le giovani nel video.