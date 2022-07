Con Noemi Gherrero sul Cammino di Santiago

Di Noemi Gherrero, conduttrice Tv e attrice, oltre la bellezza colpiscono immediatamente la solarità e la sincerità. Soprannominata la “Sharon Stone italiana” per gli immensi occhi verdi, magnetici, e i capelli chiari, miss Regina d’Europa nel 2011 e miss Mediterraneo nel 2013, impossibile non notarla ne I bastardi di Pizzofalcone, in tv, e in Falchi, sul grande schermo. Noemi ha quindi conquistato il grande pubblico come conduttrice, per 2 anni, del programma culturale di Rai 3 "Le Parole per dirlo".

"Ecco perché Napoli mi rappresenta molto"

"Partirò per il cammino di Santiago", è una delle prime cose che ci dice, tra entusiasmo e determinazione: decisamente una scelta inusuale per una vacanza, ancora di più per una conduttrice e show girl. Ma a Noemi piacciono le sfide proprio come gli orizzonti aperti. Del resto per lei sarebbe difficile se non impossibile avere confini: è nata a Napoli "città che mi rappresenta molto, con i suoi vicoli bui che però portano sempre al mare, all'orizzonte, alle persone", spiega infatti a NapoliToday.

Nella nostra città Noemi ha studiato e si è laureata in Relazioni internazionali, prima di completare la sua formazione alla Scuola d’Arte Cinematografica di Roma. Di tanto in tanto la si nota a Chiaia, dove ha base.

La sua mamma è napoletana doc, il papà invece marchigiano e i nonni paterni slavi, di Sarajevo "città dove non sono mai stata, ma sento ugualmente come mia". Proprio come Napoli, dunque, Noemi è un sorprendente mix di culture, luci, ombre, sogni e progetti, dall'entusiasmo inarrestabile.

Sul Cammino di Santiago

Con NapoliToday Noemi racconterà il suo cammino di Santiago: decisamente un'avventura alla scoperta di sé oltre che di un mondo completamente diverso. Il cammino è infatti un'esperienza mistica ma anche una notevole sfida fisica, fatta di determinazione, disciplina, coraggio e saggezza.

Insomma, ne vedremo di belle...