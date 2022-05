Paolantoni e la giornata mondiale "No Diet": "Abbuffatevi" - VIDEO

Il comico napoletano e il "consiglio" per i suoi fan

Ieri, 6 maggio, è stata festeggiata in tutto il mondo l’International No Diet Day, la giornata internazionale contro l’ossessione per il peso. Si tratta di una giornata istituita nel 1992 grazie a Mary Evans Young, scrittrice e fondatrice dell’associazione Diet Brakers.

Anche Francesco Paolantoni ha voluto "festeggiare" a modo suo questa giornata, dando un consiglio ai suoi fan. "Abbuffatevi", ha detto il comico partenopeo in un divertente video sui social.