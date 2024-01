Nino D'Angelo e il nipotino alle prese con i nomi degli animali: "Si dice pappavallo" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video condiviso da Nino D'Angelo. Il noto cantautore partenopeo ha pubblicato delle immagini che lo mostrano in compagnia del nipotino. Il cantante, da buon nonno, insegna al nipotino a riconoscere gli animali, insegnandogli anche la "versione in napoletano" dei nomi. Il video è molto divertente ed in poche ore ha fatto registrare un boom di like e condivisooni. Tanti anche i commenti dei fan.