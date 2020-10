Nino D'Angelo: completato il murale di Jorit

"Nino D'Angelo è un’icona dell’orgogliosa periferia partenopea", spiega il comunicato di Palazzo San Giacomo che annuncia il completamento del murale a firma di Jorit che ritrae il noto cantante partenopeo, precisando anche che "l'opera non è un tributo solo all'artista in sé, ma soprattutto un monito per le generazioni future, affinché si impegnino sempre a perseguire i loro sogni".

Alta circa dodici metri, l'opera ritrae Nino D'Angelo con il caschetto biondo che lo rese famosissimo negli anni 80 del secolo scorso. A commissionarla l’associazione APS “Primavera”, a volerla l'intero quartiere di San Pietro a Patierno dove Nino D'Angelo è nato.

L'intervento è stato realizzato nell'ambito del Patto per la Creatività Urbana del Comune di Napoli, che vede il coinvolgimento dell’Assessorato al Verde, con delega alla creatività urbana, e del Tavolo Interassessorile dedicato, in collaborazione con il Presidente della Commissione al Lavoro, Vincenzo Solombrino. "Purtroppo l'attuale recrudescenza dei contagi non ha reso possibile inaugurare il murale con un evento pubblico, rimandato a data da destinarsi" spiegano da Palazzo San Giacomo.

“É evidente il forte potere evocativo dell'opera, che l'amministrazione ha da subito appoggiato e sostenuto, a beneficio non solo del catalogo di opere di arte urbana, ma in particolare del territorio e delle persone che lo attraversano” ha commentato l’Assessore Luigi Felaco.