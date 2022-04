Nino D'Angelo incontra il suo sosia: fan impazziti sui social - VIDEO

Nino D'Angelo incontra il suo sosia Nino Esposito. L'evento è stato immortalato in un breve video diventato subito virale sui social. Queste le parole di un emozionatissimo Nino Esposito: "Io questo sogno me lo sarò fatto mille volte Ma è tutto vero ? Sono veramente io che parlo con Nino D’ Angelo e gli sono seduto affianco ? Nino mi ha detto che non devo pensare a nessuno e devo andare avanti Quando mi ha visto mi ha chiamato “ Matteo “ da lì ho capito che mi ha sempre seguito  Io stasera sono il ragazzo più felice del mondo".