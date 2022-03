Franco Moreno e Nino D'Angelo infiammano i social: "Rappresenti Napoli nel Mondo" - VIDEO

Simpatico siparietto su Tik Tok dove due cantanti della tradizione partenopea si sono "incontrati". Parliamo di Nino D'Angelo e Franco Moreno. Quest'ultimo ha condiviso una conversazione avuta con Nino D'Angelo.

Come si vede nel video, i due prima si sono calorosamente salutati, poi c'è stato uno scambio di complimenti. FRanco Moreno rivolgendosi all'amico e collega ha espresso tutta la sua ammirazione, paragonando D'Angelo ai grandi della canzone napoletana. "Rappresenti Napoli nel Mondo", ha detto Moreno.

Il video è diventato subito virale, raccogliendo tante condivisioni e commenti. Una gioia per i fan dei due. Vera, ad esempio, ha scritto: "Che bello vedere tanta arte ma soprattutto tanta umanità Due grandi maestri Grazie per il grande esempio che siete per noi giovani e piccoli artisti".