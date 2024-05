Nino D'Angelo, la dedica per la moglie è virale: "Tu sì 'o mare mio"

Sui social è diventata virale una foto di Nino D'Angelo con la moglie Annamaria. "Tu sì 'o mare mio", ha scritto il noto cantautore partenopeo in un post social. Non è la prima volta che Nino D'Angelo pubblica foto o ricordi legati alla moglie.

Un grande amore che D'Angelo "celebra" anche ogni volta che appare in tv. In una recente intervista a Domenica In ha dichiarato: "Dopo tutto questo tempo siamo ancora innamorati. Come e quando eravamo giovani. Oggi le chiedo spesso come sta. Le dico sempre che devo morire prima io. Senza di lei sono un uomo che non esiste più. Annamaria è la numero uno”.

Il cantante parlò anche della fuga d'amore - la fuitina - con la stessa Annamaria, rivelando che l'unica che lo ha aiutato è stata la nonna: "Quando metti incinta la ragazza, la fuitina già l’hai fatta. Mi volevano picchiare tutti: il papà di lei, i miei genitori... Solo mia nonna non mi voleva picchiare, e mi ha aiutato a nascondermi”.