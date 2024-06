Nino D'Angelo: "Sono figlio di Napoli, prima l'Italia ci chiamava terroni"

C'è tutto l'orgoglio e la forza di chi ha lottato una vita nelle parole di Nino D'Angelo alla stampa per presentare il suo concerto di stasera al Maradona.

"Quando per l'Italia ero un terrone"

Figlio di Napoli quando per l'Italia eravamo solo "terroni", da denigrare e schiacciare o, al massimo, da "sdoganare" come dice il cantante aggiungendo che questa "è una parola che mi fa assai schifo e dovrebbe fare schifo al mondo. Siamo tutti uguali, siamo tutte persone".

"Sono un cantante napoletano e sono orgoglioso di esserlo"

Il suo è un racconto di emozioni, per emozioni, un dialogo che ripercorre il filo di 52 anni di carriera, iniziata caparbiamente per passione e condotta con umiltà, nel solco della grande canzone napoletana "ma io non volevo parlare a chi amava già la canzone napoletana, volevo rivolgermi ai giovani", spiega. E li conquista, li conquista davvero quei giovani dei quali parlava la lingua e cantava i sentimenti: "cantavo ad un matrimonio a Torre del Greco, mi chiamarono e mi dissero di affacciarmi ad una finestra del locale: fuori c'era una folla immensa, erano tantissimi, erano lì per me. E allora a mio padre, che non voleva facessi il cantante, ho detto tu non sei il papà di Nino D'Angelo ma di Gaetano perché Nino D'Angelo è della gente".

"Nino D'Angelo è della gente"

Oggi come allora Nino D'Angelo resta della gente: quella che come lui veniva dalla Napoli dei quartieri umili e conosceva la fame e sognava; quella generazione nata tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso che ha portato sulla pelle la napoletanità con orgoglio mentre il resto d'Italia l'assegnava come stigma; quelli che come lui sono stati capaci di andare oltre i pregiudizi; i napoletani che hanno avuto il coraggio di essere se stessi, senza se e senza ma, ovunque si trovassero; quelli che in qualunque tempo o luogo sognano cose semplici che non dovrebbero essere mai negate, come l'amore o il lavoro; quelli per cui "il Napoli vince sempre, anche quando perde, perché è il Napoli"; quelli che hanno riconosciuto l'artista che Nino è, prima ancora che lo attestassero - lontano dall'Italia e da certi ambienti della stessa Napoli - musicisti di calibro mondiale come Miles Davis o il "quinto Beatles" Billy Preston che andò a trovare Nino nello studio in cui registrava.

"Napoli oggi vince ma bisogna lavorarci"

Per questo il concerto di stasera al Maradona è un evento che entrerà nella storia: è un po' la consacrazione di tutta quella strada fatta da Nino e da Napoli. "Una Napoli che oggi vince, una Napoli oggi vincente", dice Nino con gli occhi che brillano di entusiasmo e determinazione, ricordando quando nella nostra città venivano artisti come Celentano, prima che venisse alzato il sipario del Festival di Sanremo e spente le luci del Festival di Napoli. "Sono molto felice, ma bisogna lavorarci - avverte Nino - Napoli deve approfittare di questo. La canzone napoletana sta diventando di nuovo fortissima, non che non lo fosse anche prima, però da quando è finito il Festival di Napoli è stata abbandonata a se stessa. Lottiamo, aiutateci a far tornare a Napoli il Festival di Napoli" dice con la stessa determinazione ed entusiasmo di quel ragazzo col caschetto biondo che ha lottato contro i pregiudizi e il razzismo della musica italiana e dell'Italia tutta e ha vinto e continua a vincere ogni volta che il mondo oggi canta napoletano.