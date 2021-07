Nino D'Angelo sui social: "Come faccio a non amare Bassolino?"

Nino D'Angelo ringrazia Antonio Bassolino. Il candidato sindaco di Napoli aveva postato sui social una sua foto davanti al murales realizzato da Jorit a San Pietro a Patierno, in omaggio all'artista partenopeo.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Nino D'Angelo, sempre via social: "Come faccio a non amare quest'uomo....grazie Antonio".