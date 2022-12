Nikki colpisce ancora: le incredibili previsioni per il 2023 dell'astrologa

Nikki, sempre lei. L'astrologa canadese dei vip, particolarmente seguita soprattutto perché prevede matrimoni, divorzi, gravidanze e problemi di salute dei personaggi più in vista del jet set hollywoodiano, è tornata come ad ogni giro di calendario a produrre una sfilza di previsioni per il nuovo anno.

E, neanche a dirlo, anche il 2023 sarà un mezzo disastro, non soltanto worldwide ma anche più nello specifico in Italia e a Napoli.

In città infatti la medium prevede una eruzione di magma – e non viene specificato se si tratta di Vesuvio o Campi Flegrei, né la sua portata – e due terremoti, uno di proporzioni "importanti", un secondo addirittura "gigantesco", che dovrebbe coinvolgere anche la costiera amalfitana.

Non può consolare che ad esempio a Roma succede (per fortuna secondo Nikki e non sul serio) di tutto: attacchi terroristici, esondazioni del Tevere, bombe alla Fontana di Trevi, crolli al Colosseo e così via.

Ampliando un po' il quadro, l'Ucraina vincerà sulla Russia, tornerà la Polio e con lei la Tubercolosi, ci sarà uno tsunami nel Mediterraneo e una diffusa carestia. E buon 2023 a tutti.