L'astrologa dei vip Nikki e le sue previsioni per il 2022: a Napoli due tragedie "in vista"

Ancora il Vesuvio, ancora un'eruzione, ed un gigantesco terremoto a Napoli. Sono solo due delle (tante) previsioni per il 2022 dell'astrologa dei vip Nikki, che prende nuovamente Napoli "di mira" più che ogni altra città d'Italia.

La stessa Nikki (che negli Usa è particolarmente seguita soprattutto perché prevede matrimoni, divorzi, gravidanze e problemi di salute dei vip hollywoodiani) è diventata nota nel belpaese negli scorsi anni per aver annunciato in anticipo catastrofi anche gravi, tutte più o meno non verificatesi.

Per il 2021 ha sottolineato, comunque, che come aveva annunciato sono avvenute effettivamente diverse eruzioni dell'Etna, c'e stata un'alluvione in Italia ed il fenomeno dell'acqua alta a Venezia si è effettivamente aggravato.

Il 2022 secondo Nikki

Per quanto riguarda l'anno alle porte, l'astrologa anche stavolta non ha risparmiato immagini piuttosto cupe, a partire – per quanto ci riguarda – da un'eruzione del Vesuvio e da un "enorme terremoto" a Napoli. Non mancheranno "un funerale di stato in Italia", l'esplosione di una bomba a Firenze, un'alluvione a Como, inondazioni a Venezia, un incendio a Roma ed un'esplosione nei pressi della Fontana di Trevi, il crollo di una chiesa a Milano.

Una delle sue previsioni è però auspicabile sul serio. Quella che riguarda il Covid-19: secondo Nikki a fine 2022 la pandemia sarà definitivamente alle spalle.