La Nike dedica le nuove Jordan a Napoli: nascono le “Neapolitan” (GALLERY)

Un omaggio a Napoli, nel nome, e alle donne, nei colori. Sono le nuove sneakers prodotte dalla Nike e firmate da Michael Jordan, il campione indiscusso di basket Nba. Si chiameranno Air Jordan 3 “Neapolitan” e sono destinate esclusivamente a un pubblico femminile. Marrone, bianco e rosa i colori predominanti che ricordano quelli dei gusti di gelato più richiesti in America: cioccolato, vaniglia e fragola. L’accostamento con i gelati non è azzardato. Le sneakers infatti prendono il nome da ‘Neapolitan Ice Cream’, uno dei gelati più consumati negli Stati Uniti e che vanta origini napoletane.

Sarebbero stati proprio gli emigranti napoletani, arrivati in America in cerca di fortuna alla fine del 19esimo secolo, a importare questo gelato. Le ‘Neapolitan’ hanno una sfumatura di rosa sulla linguetta, sugli occhielli e nella parte della suola che va verso il tallone. L’altra parte della suola è in color vaniglia, mentre alla punta e ai lati torna la tonalità Dark Mocha del 2001. Il modello sarà disponibile intorno alla seconda metà del mese di maggio, ancora non si conosce il prezzo di vendita.