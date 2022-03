Il popolo della notte arriva in radio: nasce "Night Lovers Radio Show"

Il popolo della notte atterra su Marte. Discussi, sanzionati, criticati, i “Night Lovers” rappresentano quella parte di società che nella notte ha trovato la propria espressione, il proprio spazio vitale, la propria dimensione. La gente della notte, per dirla con Jovanotti. Un talk show musicale dedicato a questo mondo, ai suoi personaggi, alla sua musica, o meglio, alle sue musiche, al suo tessuto imprenditoriale e professionale, ai suoi artisti. Quelli che escono allo scoperto al calar del sole.

Un luogo dove confrontarsi, discutere della ripartenza di un settore ormai distrutto da due anni di pandemia che hanno, fino all’ultimo, infierito su un’economia un tempo florida, oggi del tutto incerta. Ospiti istituzionali, professionisti di rilievo, artisti dal profilo internazionale, verranno a raccontarsi e a raccontarci da dove e come si riparte.

Night Lovers, un format radiotelevisivo ideato da tre imprenditori napoletani impegnati da anni nel settore del night entertainment: Maurizio Luise, fondatore dello storico brand Angels Of Love ed oggi anche proprietario del MyStreet al centro storico di Napoli, Giorgio Ragone, promoter, speaker radiofonico e socio del TheWallClub al Centro Direzionale di Napoli, Gianpiero Iodice, ideatore e socio di Riot Concept Store a Napoli ed in passato gestore del Duel:Beat, oggi promoter del NapoliSound con il gruppo SoulExpress.

"Seria riflessione su mondo della notte"

“Sentivamo il bisogno- spiegano gli ideatori del progetto- di avere un luogo fisico dove, dopo anni di isolamento umano e culturale, potessimo ritrovarci a parlare di musica, del nostro lavoro, del nostro life style. Il continuo narrare di una movida violenta, recenti ordinanze eclatanti come quelle del Comune di Napoli verso i bar, impongono a tutti noi una seria riflessione su come la nostra economia della notte proseguirà nel futuro, soprattutto nel rapporto con delle istituzioni che continuano a ritenere il nostro settore un nemico dal quale difendersi, una belva da tenere a bada, rifiutandosi di vederne il potenziale economico e sociale che porta con se. Nel migliore dei casi veniamo ignorati. Con allegria, spirito critico, voglia di divertirci e divertire chi vorrà stare in nostra compagnia, cercheremo di fare informazione, cultura ed intrattenimento.”

Disco Music, House Music, Techno, Tech-House, HipHop, Afrosound, musica Indipendente, Rock, Pop, tutto inserito in un contenitore che vuole raccontare gli ultimi 30 anni di costume e società partendo dalla città di Napoli. Un mondo spesso trasgressivo, spesso meno, rappresentato da un titolo che vuole accomunare tutti coloro che vivono la notte, il clubbing, come una esperienza fatta di amore, per la musica, per la vita. Il format si terrà in diretta dal TheWall Club al Centro Direzionale di Napoli, da mercoledì 16 marzo 2022 e per 5 settimane, trasmesso in diretta su Radio Marte e Radio Marte TV dalle 22:00 a mezzanotte.

"Un programma indispensabile"

“Un programma indispensabile – spiega Gianni Simioli direttore artistico di Radio Marte - in questo momento in cui della movida si dicono solo cose terribili e spesso inesatte. Dietro cio' che muove questa importante economia ci sono artisti, imprenditori, lavoratori e operatori che meritano rispetto” “L’incontro con Radio Marte e Gianni Simioli- spiegano gli ideatori del progetto- è stato fondamentale per la riuscita di questo progetto. Abbiamo trovato un editore ed una emittente che hanno perfettamente capito lo spirito della nostra iniziativa, hanno riconosciuto il drammatico stato di difficoltà del nostro settore, ed hanno deciso di accendere sul nostro dibattito un importante microfono che ci darà la possibilità di far conoscere un lato del popolo della notte che forse si conosce poco. A loro va il ringraziamento da parte di tutti noi per aver creduto in questa nuova bellissima sfida.”

Un cast ricco di giovani musicisti, promoters, dj, artisti di ogni genere, un intero universo di musiche, suoni, influenze e stili. La fine di un periodo cupo, l’inizio degli anni 20 cercando un pò di aria nuova, fresca. Ripartiamo con un nuovo umore generale, con un sentimento comune condiviso, ripartiamo dallo stare insieme riaccendendo le luci nella notte.