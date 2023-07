New Martina, la tiktoker napoletana che sta facendo impazzire il web

25 anni, volto pulito, appena un filo di trucco ad esaltare occhioni da Manga, Martina - all'anagrafe Carmen Fiorito - è decisamente il fenomeno social del momento: oltre 435 milioni le visualizzazioni per il video che l'ha fatta entrare di diritto nell'empireo degli influencers, con ben 20 milioni di like e 5 milioni di followers su TikTok che vanno da Napoli all'Argentina, passando per ogni dove.

NapoliToday l'ha incontrata nel suo negozio - come lei allegro, lindo e semplice - in vico Ferrovia n.17, nei pressi di Piazza Principe Umberto I. Davanti alla porta, alle 9.00 del mattino, ben prima dell'apertura, c'era già una piccola folla di giovanissimi e meno giovani come l'elegante signore arrivato in treno da Roma.

Ha i piedi ben saldi a terra Martina (non chiamatela Carmen), che ha iniziato a lavorare subito dopo le superiori. Naturalmente gentile e deliziosamente normale, parla con grande competenza del suo prodotto, le brillano gli occhi quando fa il nome di Cassano e racconta della promessa di Totti di passare da lei a settembre. Per il futuro vorrebbe portare avanti l'attività e "diventare imprenditrice" e lo dice con la consapevolezza di chi sa che si tratta di un obiettivo difficile su cui lavorare.

E l'amore? Nel video quello che ha detto a NapoliToday