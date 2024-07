New Martina apre anche a Palermo: bagno di folla per l'inaugurazione - VIDEO

Circa quattromila persone - per lo più giovanissimi - hanno letteralmente invaso il centro commerciale Forum di Palermo per l’apertura del terzo punto vendita in Italia di New Martina, la 25enne napoletana che “martinizza” gli smartphone dei suoi clienti.

I suoi accessori hanno fatto letteralmente impazzire i quasi 8 milioni di followers raggiunti su TikTok, permettendole di diventare uno dei volti più famosi del web. Una grande emozione per Carmen Fiorito (questo il suo vero nome) che è stata accolta con cori da stadio.

Lei stessa ha condiviso sui social un video - diventato subito virale - che racchiude i momenti più salienti dell'inaugurazione. L'apertura di Palermo segue quella di Bologna, portando a tre il numero dei punti vendita.