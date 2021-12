"Nevica" ai Quartieri Spagnoli: le immagini suggestive, virali sul web

Sono molto suggestive le immagini che arrivano dal web dei Quartieri Spgnaoli imbiancati. Una delle zone più amate e caratteristiche di Napoli è apparsa coperta da un "velo" di neve che l'ha resa ancor più affascinante.

In realtà non si tratta di vera e propria neve, ma è il risultato dell'improvvisa grandinata che questa mattina si è abbattuta su più punti della città. Le immagini - diffuse da Quartieri Spagnoli Official - tuttavia sono diventati virali e sono tanti i commenti degli utenti divertiti.