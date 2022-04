Neomelodiche: sold out il concerto

Il concerto de “Le Neomelodiche” che si terrà al teatro Palapartenope di Napoli lunedì 11 aprile annuncia il sold out: «Il sold out al Palapartenope premia la musica neomelodica, ci siamo unite per conquistare ancora una volta l'applauso» commentano Giusy Attanasio, Nancy Coppola e Stefania Lay a poche ore dall'ingresso in scena.

Fan e haters

«Ci sono giorni in cui ci siamo sentite straniere nella nostra città, Napoli, e nel nostro paese, ovvero l’Italia, a causa dei preconcetti che purtroppo ancora in tanti nutrono nei confronti della musica neomelodica e degli haters – continuano Giusy, Nacy e Stefania - Per fortuna non abbiamo peli sulla lingua, siamo genuine, ci difendiamo bene insomma, e andiamo avanti. La nostra musica piace e fa addirittura bene: il nostro ultimo pezzo, “So tutte tale e quale”, ha raggiunto un milione di visualizzazioni, è ancora in vetta alle classifiche ed è cantato soprattutto dai bambini; in passato le nostre canzoni hanno aiutato tante persone a combattere la solitudine, addirittura ad uscire dagli stati comatosi».

«Nei giorni scorsi – racconta Giusy – ho registrato il mio nuovo videoclip a Roma. Sono stata contattata da un giornalista che mi accusava di aver deturpato la Capitale, diceva che la nostra non è musica per grandi eventi, per i palcoscenici dei teatri, e che dovremmo limitarci ai palchetti delle cerimonie (su cui siamo comunque onorate di salire). Il successo del concerto che abbiamo organizzato al Palapartenope lo smentisce».

«Siamo tutti cantanti neomelodici, perché cantiamo tutti una nuova melodia, siamo un po’ più moderni rispetto al classico napoletano – dice Nancy - Il fenomeno da baraccone esiste, è sempre esistito, oggi è purtroppo amplificato dai social, ma nasce e muore… Scendiamo dal piedistallo, da Nino D’Angelo in poi siamo tutti cantanti neomelodici: siamo tutti “tale e quale”! ».

«Ho fortemente voluto questo trio: siamo brave ragazze, amiamo il nostro lavoro, siamo mamme e mogli – conclude Stefania - Abbiamo addirittura coinvolto i nostri mariti, che sono diventati i nostri produttori e a cui rivolgiamo un accorato ringraziamento… Insomma, siamo mogli e cantanti fortunate! ».

Sul palco del Palapartenope accanto a “Le Neomelodiche” si alterneranno anche il trio comico “I Ditelo voi” e i cantanti Marco Calone e Rico Femiano.