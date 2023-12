Nennella pronto a riaprire dopo l'incendio: Peppe Iodice si presenta vestito da zampognaro - VIDEO

Nennella è pronta a riaprire. La nota trattoria - che ha lasciato i Quartieri Spagnoli -è pronta ad accogliere tutti nella nuova sede di piazza Carità dopo l'incendio della settimana scorsa. L'annuncio è arrivato via social e più precisamente nelle stories Instagram. Ciro e i suoi ragazzi hanno invitato tutti per un brindisi. L'appuntamento è per questa sera.

L'apertura al pubblico, invece, avverrà domani quando "saremo operativi", dice Ciro nel video. Una bella notizia che arriva dopo la delusione della scorsa settimana quando una friggitrice malfunzionante aveva danneggiato parte del nuovo locale. Dopo l'episodio i ragazzi di Nennella si sono rimboccati le maniche ed hanno effettuato un rapido restyling della struttura, pronta ora ad acogliere tutti.

Nelle storie, pubblicate sempre su Instagram, compare anche Peppe Iodice. Il comico napoletano, infatti, in mattinata è passato a salutare e ad augurare il meglio agli amici di Nennella vestito da zampognaro.

