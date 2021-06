La Nazionale italiana festeggia l'accesso agli ottavi con una pizza napoletana "a domicilio"

Pizza napoletana "a domicilio" per festeggiare l'approdo agli ottavi di finale degli Europei da primi nel girone. E' quanto previsto nella giornata di oggi per la Nazionale italiana, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.

"La 'bolla' azzurra non consente sgarri, e figuriamoci uscite a cena, anche se oggi, con rientro a Firenze nel tardo pomeriggio, sarà in pratica una giornata di riposo. Però una vera pizza napoletana sarà un buon modo per festeggiare comunque a Coverciano: l'operazione 'a domicilio' sarà a cura di Ciro Oliva, grande amico di Lorenzo Insigne, pizzaiolo gourmet, titolare di uno dei locali più famosi di Napoli", si legge sull'edizione odierna del quotidiano sportivo.