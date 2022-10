NAYT: il rapper sbanca il botteghino a Pozzuoli

Continua a collezionare sold out il tour di Nayt, all'anagrafe William Mezzanotte. Già finiti, e da diversi giorni, infatti, i ticket per la data fissata al Duel Club di Pozzuoli, il prossimo 21 ottobre. Reduce dalla recente release di ‘Paraguai’, singolo in cui ha sperimentato un contrasto artistico tra il beat, ritmicamente energico, e la malinconia di voce e testo, Nayt sta portando la sua nuova musica sui palchi dei club di tutta Italia. Originario di Iseria, classe ’94, "Nayt" è la versione "slangata" - e per questo unica - della traduzione in inglese di "Mezzanotte", vero cognome dell'artista, preso dalla madre che lo ha cresciuto.

La prima volta di Nayt

La prima volta che l’attenzione del grande pubblico si è concentrata sulla musica di Nayt è stata con il singolo No Story, prodotto da 3D. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla VNT1, label fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto. Da allora, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza, affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici ed innovativi nel panorama rap italiano, stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere.

I successi

Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di Raptus, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015: il disco scala le classifiche, compresa la top 50 di Spotify, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana.

A settembre 2020 esce Non voglio fare cose normali, autobiografia che anticipa il preponderante aspetto introspettivo riscontrabile in MOOD, l’ultimo album di inediti uscito a dicembre dello stesso anno. Nell’aprile del 2021 pubblica Tutto il resto è noi, singolo che insieme alle versioni in acustico di Favolacce e Passerà ha arricchito la tracklist del suo ultimo lavoro discografico.

L’8 ottobre 2021 esce Mortale, seguito la settimana successiva da La Mia Noia. Entrambi i singoli anticipano il nuovo album DOOM (VNT1 Records/in licenza per Columbia Records Italy/Sony Music Italy), pubblicato il 29 ottobre, con cui l’artista prosegue il viaggio introspettivo iniziato con MOOD, portandosi ancora più a fondo nell’animo umano e dando voce alle problematiche personali e sociali. La pubblicazione dei singoli Animal, Fame, Gli occhi della tigre, e la partecipazione a Real Talk, sono solo un assaggio del nuovo capitolo della carriera dell’artista.