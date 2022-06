Campania Teatro Festival, navetta gratuita per gli spettacoli a Capodimonte

Per alcuni spettacoli del Campania Teatro Festival in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte è possibile usufruire di un servizio navetta gratuito organizzato dalla Fondazione Campania Festival in collaborazione con EAV che è partner della manifestazione.

L’autobus, brandizzato per l’occasione, parte un’ora prima degli spettacoli da via San Carlo con viaggio di ritorno al termine degli spettacoli.

Come prenotare

Il servizio sarà prenotabile entro e non oltre le ore 12.00 del giorno dello spettacolo sul sito campaniateatrofestival.it,chiamando al numero dell’Infopoint oppure recandosi al Botteghino del Festival presso il Teatro Politeama.