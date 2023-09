Festa grande per Alessandra Clemente e il marito: è nato il piccolo Gabriele

Fiocco azzurro per la nascita di Gabriele, il primogenito di Alessandra Clemente e del marito Carmine Foreste. Ad annunciare il lieto evento è stata la neo mamma con un post sui social: "È nato il 12 settembre, alle 22.50, il nostro Gabriele. Pesa 4 kili e 40! Grazie con tutto il nostro cuore… Stiamo bene". Tanti i messaggi di auguri per lei e per il suo piccolo.

L'ex assessore di de Magistris, ricordiamo, ha sposato il noto avvocato lo scorso dicembre. La funzione venne celebrata da don Tonino Palmese nella Basilica di Santa Chiara, nel cuore della città.