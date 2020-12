Giugliano come non l'avete mai vista

“Abbiamo voluto che fosse un Natale pieno di luce per dare speranza a quanti soffrono e coltivare lo spirito di comunità, anche se siamo distanti" spiega dice il sindaco di Giugliano in Campania Nicola Pirozzi presentando le nuove installazioni che cambiano la notte nella cittadina alle porte di Napoli, una vera e propria sfida per rendere il Natale partecipato e luminoso senza sottrarre risorse ai bisogni delle famiglie in difficoltà.

“Gli interventi non pesano sulle casse comunali - aggiunge il sindaco - ma sono il frutto dell’enorme e bellissimo sforzo dei commercianti, invece, delle installazioni luminose che stanno per essere allestite in luoghi significativi della città, tra il centro e la periferia”.

Il progetto degli allestimenti promosso da Camera di Commercio Napoli e Aicast Napoli e Giugliano, prevede la comparsa di stelle luminose e dei protagonisti del Natale nelle piazze Gramsci, Annunziata, a Casacelle, sulla rotatoria di Varcaturo e sul piazzale della chiesa di San Luca, in piazza Licola Mare e sulla Domitiana a Lago Patria. Bellissimo spettacolo di luci sull’edificio del Comune, sul Santuario dell’Annunziata, sul sito archeologico di Liternum e al videomapping sulla chiesa di Santa Sofia. “Accendere le luci su Liternum - dice ancora il sindaco - è di buon auspicio per il nuovo anno: ci auguriamo di aprire presto al pubblico questo sito archeologico che dovrà diventare attrattore turistico della fascia costiera”.

Filodiffusione

L’atmosfera natalizia verrà garantita anche attraverso la filodiffusione in via Roma e corso Campano, da piazza Annunziata a piazza Matteotti. L’emergenza sanitaria dunque ha costretto il Comune a rinunciare agli eventi in presenza, ma non ha frenato la voglia di diffondere e promuovere lo spirito di comunità e la bellezza del Natale.

Contest

Nel frattempo è partito anche il contest #IlluminaNatale, promossa da Comune e Pro Loco in collaborazione con CNA, Aicast e Confesercenti: i cittadini sono invitati a scattare selfie e foto di allestimenti luminosi e elementi decorativi e poi pubblicarle sui propri profili social con gli hashtag #NataleDiTuttiGiugliano #IlluminaNatale, dal 18 dicembre al 6 gennaio 2021. Le prime cento foto con il maggior numero di like verranno utilizzate per raccontare in un video il Natale in Città.