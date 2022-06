Luca Argentero, Alessandro Gassman e le star delle più amate serie tv a Napoli per una notte (FotoGallery)

Luca Argentero, Alessandro Gassman, Eduardo Scarpetta, Massimiliano Gallo, Phaim Bhuiyan, Maria Chiara Giannetta, Max Tortora, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, e ancora Gabriele Muccino, Maurizio de Giovanni e tanti, tantissimi altri beniamini del pubblico televisivo sono in città per la serata evento di consegna dei Nastri d'Argento per le migliori serie televisive in programma a Palazzo Reale

Attori e registi hanno partecipato ad un incontro con la stampa all'Hotel Royal, dove non sono mancate anticipazioni: tanta la voglia di divertire e di divertirsi, stare assieme e, soprattutto, parlare di un lavoro meraviglioso che richiede studio, passione, dedizione e capacità di mettersi continuamente in gioco