"Ai miei occhi Napoli è, senza nessun paragone, la città più bella dell'universo" /FOTO

Come resistere ad una simile bellezza? Ecco come appariva Napoli stamane, alle 7, quando il sole faceva capolino da dietro il Vesuvio per regalare un'alba che lascia senza respiro ed incanta. A realizzare le foto l'avvocato Stefano Massa, mentre si recava al lavoro.

"Io che ho girato il mondo, o' sole 'e Napule nunn' l'aggia maje truvate a nisciuna parte", diceva Roberto Murolo. E all'epoca del Grand Tour che vedeva Napoli tra le mete imperdibili dei viaggiatori, Stendhal aveva scritto "Ai miei occhi Napoli è, senza nessun paragone, la città più bella dell'universo"