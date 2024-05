"Non può essere Napoli. Hanno tutti il casco": il video di un turista diventa virale

Sui social è diventato virale il video di un turista brasiliano. Le immagini mostrano il traffico in città: in piazza Cavour e in via Medina. Il turista ha postato il video con un cuoricino blu, ma lo stesso è diventato oggetto di tanti commenti denigratori.

C'è, infatti, chi ha scritto: “A Napoli la precedenza va conquistata”; “Se impari a guidare a Napoli puoi guidare ovunque”; “Sembra un film di Fast & Furious!”. Ma quello che ha portato alla polemica social recita: “Non può essere Napoli, hanno tutti il casco”.