Il tifoso giapponese del Napoli che fa impazzire il web: "il mio sangue è azzurro!"

Si chiama Kumakura Hiraku ma a Napoli, per tutti, è DiCoprio. Originario di Shibuya, uno dei 23 quartieri speciali (qualcosa di simile alle nostre Municipalità) di Tokyo,vive nel Giappone meridionale, a Ishigaki, ma quando può corre nella nostra città dove è conosciutissimo e molto amato per la sua passione per l'11 azzurro, dichiarata con video esilaranti a base di tifo tipo manga ( m.youtube.com/channel/UCHnmHjUjkQp6Wdg9WFZZ-PA - di.coprio, NapoliStyle). Designer,advertising planner e YouTuber, "sono tifoso del Napoli. Il mio sangue è azzurro", racconta di se stesso. Di fatto, quando gioca il Napoli, è uno spettacolo nello spettacolo e con lui le partite diventano divertenti anche quando la performance in campo non è quella sperata.

Lo abbiamo incontrato dopo la partita con la Fiorentina e poco prima di quella contro la Roma, a "Largo Maradona", sulla sommità di via De Deo, ai Quartieri Spagnoli, dove è stato accolto come una vera celebrità: omaggio a Diego, che da piccolo ha ammirato giocare restandone folgorato, taglio di capelli "alla napoletana" e, ovviamente, pizza di cui va matto.