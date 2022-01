Maradona nel salotto di Mario Santanelli

"L'hai visto Maradona? Trent'anni fa l'ultimo scudetto del Napoli" è lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Felice Panico, accompagnato alla chitarra da Davide Tammaro, con l'aiuto regia di Rita Monterosso che porta in scena la Napoli di Maradona e questi 30 anni di speranze, discese e risalite in attesa di un nuovo scudetto non ancora arrivato.

L’appuntamento è per questo lunedì, 10 gennaio, alle 18, nel salotto del drammaturgo Manlio Santanelli in via Sagrera n. 23, al Vomero.

Continua dunque la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti privati della Campania organizzata da Livia Coletta, che stavolta dà spazio alla nuova drammaturgia con il suggestivo lavoro di Panico: “La nostra rassegna itinerante quest’anno festeggia dieci anni - spiega iSantanelli - e vogliamo esaltare con forza la predisposizione di chi intende essere in perenne movimento e quanto al teatro un viaggio verso l’infinito, perseguendo l’obiettivo di esplorare tutte le dimensioni contenute nell’immaginazione”.

Entro la fine del mese, Covid permettendo, un nuovo appuntamento, stavolta nel rione Materdei con lo spettacolo di Maurizio Capone Junk solo.

Per assistere agli spettacoli de Il Teatro Cerca Casa basta andare sul sito e compilare l’apposito modulo: solo a chi prenota viene svelato l’indirizzo del salotto che ospita la messinscena.