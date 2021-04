Lo skyline di Napoli da oggi sulle più famose scarpe italiane da tennis

Da oggi i più iconici monumenti di Napoli - Piazza Plebiscito, Castel dell’Ovo e Maschio Angioino, Palazzo Reale, il Duomo e Piazza del Gesù - sono sulle mitiche Superga 2750, le più famose scarpe italiane da tennis.

Grazie ad una partnership tra il fashion brand di Pasquale D’Avino del brand contemporary throwback e l’azienda torinese, lo skyline partenopeo è quindi sull’iconico modello 2750.

“Questa con Superga per me è la partnership dei sogni. Il brand è un’icona che ha saputo unire intere generazioni superando qualsiasi barriera sociale. Le sue scarpe rappresentano un must have che ognuno di noi avrà indossato una volta nella vita”, spiega D’Avino.

La "capsule collection" è di circa 2mila paia che saranno distribuite solo in top store, italiani ed europei: “Quando ho scoperto che il nostro distributore italiano era lo stesso di Superga, mi sono subito dato da fare per cercare un contatto con l’azienda, attraverso i miei agenti. Con il mio team, abbiamo lavorato a un progetto molto semplice e pulito da presentare e ha funzionato. L’idea di mettere lo skyline di Napoli su un brand di Torino a molti poteva sembrare un azzardo. Invece è la dimostrazione che la moda, specie quella iconica come Superga, sa sempre unire culture e stili di vita diversi”.