Napoli Running: al via le iscrizioni per la maratona digitale da correre da qualsiasi parte del globo

Iscrizioni fino al prossimo 28 febbraio per un evento nuovo che consente di non rinunciare a correre e ad apprezzare le bellezze di Napoli

Febbraio è il mese in cui Napoli ormai da anni abbraccia i runner. Causa covid, quest’anno tuttavia non sarà possibile il consueto evento collettivo. Per non rinunciare al sodalizio tra la nostra città e la Half Marathon, nasce così il Napoli Digital Running Festival per accogliere runner di tutto il mondo e di qualunque livello nel pieno rispetto delle normative sanitarie anti-contagio.

Come funziona

Aperte dal 7 e fino al 28 febbraio le iscrizioni, si potrà scegliere di correre una o più delle tre diverse distanze:

Half Marathon 21,097km,

Staffetta Twingo (10 + 11.097km)

Family Run & Friends 5 km.

Si potrà correre la distanza prescelta anche in diversi momenti, quindi suddividendola in più giorni. Basterà fornire la prova della propria corsa o camminata registrando la prestazione su un GPS tracker o con un app come Strava, Runkeeper, Garmin o altro.

L'iscrizione

Tutti gli iscritti al Napoli Digital Running Festival riceveranno i materiali di gara digitali (pettorale personalizzabile e finisher diploma), la medaglia sia digitale che spedita direttamente a casa del runner, la playlist spotify dell’evento ed avranno la possibilità di accedere all’expo virtuale.

Expo

E’ all’Expo che inizia il viaggio verso la gara, grazie al ritiro del pettorale, la visita agli stand e le chiacchiere con amici runner si trasformano in magia che prepara alla competizione. Per questo è stata realizzata un' Expo virtuale dove ciascuno, in sicurezza da casa propria, potrà vivere emozioni e avere consigli per gli allenamenti, accedere a video turistici di Napoli, ottenere indicazioni su cosa vedere, cosa mangiare, contenuti esclusivi dei partners e molto altro ancora.

Napoli running: cosa sapere

Napoli Running fa parte del Coni, della Fidal e dell'Associazione Internazionale delle Maratone (AIMS); organizza eventi podistici nell’area metropolitana di Napoli e nella penisola Sorrentina perseguendo obiettivi di carattere sportivo (organizzare eventi internazionali di qualità), sociale (ispirare la comunità a percepire la corsa come veicolo di solidarietà ed inclusione), di salute (diffondere uno stile di vita sano nella comunità e nelle aziende con programmi dedicati), ed economico (attrarre migliaia di turisti nel territorio Campano e creare un impatto diretto sulle attività locali)