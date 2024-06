Conto alla rovescia per il Napoli Pride e intanto l'art director Diego Di Flora chiamato anche per il Pride di Noto

Conto alla rovescia per il Napoli Pride che si annuncia, come sempre, ricco di colori, musica, testimonial e iniziative socioculturali, sotto la direzione artistica di Diego Di Flora.

Napoletano doc con una formazione maturata partecipando ad alcuni dei più importanti progetti e spettacoli di livello nazionale, in giro per l’Italia, il brillante creativo partenopeo è per la quinta volta consecutiva direttore artistico del Napoli Pride, vero punto di riferimento per chi vuole vivere una giornata arcobaleno all'insegna del divertimento e della grande musica.

E proprio per la sua originalità e le sue coinvolgenti capacità organizzative, Di Flora quest'anno sarà direttore artistico, oltre che del Napoli Pride del 29 giugno anche della prima edizione del Noto Pride in Sicilia, in calendario il 27 luglio. Il Napoli Pride - Centinaia le richieste giunte a Di Flora da tutta Italia da parte di artisti che volevano esibirsi nell'ambito della manifestazione. Sui propri social il direttore artistico ha annunciato che “Il cast del Napoli Pride è chiuso, ringrazio tutti per l’immensa partecipazione allo Star Show. Quest’anno saliranno sul palco 15 cantanti - più o meno il Festival di Sanremo - e non è possibile far esibire più nessuno. Grazie per la comprensione”. Sui nomi ancora nessuna indiscrezione, per ora, a parte quello della madrina che quest’anno sarà Malika Ayane.