Tutto sul Napoli Pride 2024: Malika Ayane madrina; le anticipazioni del direttore artistico Diego Di Flora

"La programmazione quest'anno sarà ricca di eventi" promette Diego Di Flora, che sarà direttore artistico del Pride 2024, che si annuncia ricco di eventi e soprattutto inclusivo e coinvolgente.

Settimana rainbow

"Grazie alla solida intesa col Comune di Napoli e col Sindaco Gaetano Manfredi, ci sarà la seconda edizione del Pride Park: un'intera settimana di iniziative rainbow che termineranno il 29 giugno nella serata finale. Non solo musica, ma anche e soprattutto incontri. Come in tutti i Pride del mondo, evento clou sarà la parata - dice Di Flora - indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere è fondamentale schierarsi sempre dalla parte dei diritti civili e la parata per quello che mi riguarda è il modo migliore per ricordare al mondo le proprie libertà fondamentali".

Il grande show

"Il cast del Napoli Pride è sempre molto trasversale - dice Di Flora - il mio scopo principale è far arrivare sotto il palco tutti i napoletani e i tantissimi turisti che stanno affollando la nostra città. La musica è da sempre un vettore di messaggi e la nostra musica sarà quella dell'inclusione e della libertà".

La madrina

"Quando mi hanno confermato direttore artistico del Napoli Pride 2024 non ho avuto dubbi sulla scelta della madrina ed evidentemente non ne ha avuti neanche lei ad accettare: Malika Ayane ha risposto in pochi minuti al messaggio che le ho inviato per invitarla.

L’ artista si è sempre esposta con convinzione nella lotta contro le discriminazioni che ancora resistono nel nostro Paese e la sua immagine di donna forte, indipendente e determinata mi ha sempre affascinato e sono sicuro che con la sua eleganza e con la potenza della sua voce potrà, ancora una volta, trasmettere un messaggio intenso per l’intera comunità LGBTQIA+".

Immensa la macchina organizzativa che coinvolge tantissimi volontari e associazioni tra cui in particolare Alfi le maree, Antinoo Arcigay Napoli, ATN Associazione Trans Napoli e Pride Vesuvio Rainbow che insieme formano il Comitato Napoli Pride.

Attenzione: tutti gli artisti che intervengono al Napoli Pride non percepiranno alcun compenso.